В Пензе спасатели показали, как вытащить человека из полыньи

18.01.2025 | 10:55

В пятницу, 17 января, на водной спасательной станции «Шуист» в Пензе прошли учения. В них приняли участие специалисты пожарно-спасательного центра и ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области.

Профессионалы продемонстрировали приемы спасения человека, провалившегося под лед.

Для этого они использовали различные приспособления - спасательный круг, веревки, лестницу и другие.

С наступлением зимы в регионе фиксируются несчастные случаи на водоемах. 1 декабря 72-летний житель Лунинского района отправился рыбачить на реку Шукшу. На следующий день его тело и лодку обнаружил в реке односельчанин.

7 декабря тело утонувшего мужчины было извлечено из пруда в селе Русская Норка Шемышейского района.

10 декабря на Сурском водохранилище 82-летний рыбак из Заречного провалился под тонкий лед и погиб.

3 января в Пензе на реке в районе улицы Локтионова (микрорайон Междуречье) под лед провалилась 28-летняя женщина. Она смогла самостоятельно выбраться из воды.

В ночь на воскресенье, 19 января, в местах крещенских купаний будут дежуритьпредставители экстренных служб.

«Если вы или кто-то из ваших знакомых почувствовали себя плохо или случилась чрезвычайная ситуация, немедленно обращайтесь за помощью к дежурным спасателям или звоните в экстренные службы по номеру 112», - обращаются сотрудники МЧС к желающим окунуться в иордань.

Спасатели также напомнили, что купание в необорудованных местах может привести к трагедии.