Сетевое издание|18+|Суббота|18 янв 2025|18:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе спасатели показали, как вытащить человека из полыньи

Печать
Telegram

В пятницу, 17 января, на водной спасательной станции «Шуист» в Пензе прошли учения. В них приняли участие специалисты пожарно-спасательного центра и ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Пензе спасатели показали, как вытащить человека из полыньи

Профессионалы продемонстрировали приемы спасения человека, провалившегося под лед.

В Пензе спасатели показали, как вытащить человека из полыньи

Для этого они использовали различные приспособления - спасательный круг, веревки, лестницу и другие.

В Пензе спасатели показали, как вытащить человека из полыньи

С наступлением зимы в регионе фиксируются несчастные случаи на водоемах. 1 декабря 72-летний житель Лунинского района отправился рыбачить на реку Шукшу. На следующий день его тело и лодку обнаружил в реке односельчанин.

7 декабря тело утонувшего мужчины было извлечено из пруда в селе Русская Норка Шемышейского района.

10 декабря на Сурском водохранилище 82-летний рыбак из Заречного провалился под тонкий лед и погиб.

3 января в Пензе на реке в районе улицы Локтионова (микрорайон Междуречье) под лед провалилась 28-летняя женщина. Она смогла самостоятельно выбраться из воды.

В ночь на воскресенье, 19 января, в местах крещенских купаний будут дежуритьпредставители экстренных служб.

«Если вы или кто-то из ваших знакомых почувствовали себя плохо или случилась чрезвычайная ситуация, немедленно обращайтесь за помощью к дежурным спасателям или звоните в экстренные службы по номеру 112», - обращаются сотрудники МЧС к желающим окунуться в иордань.

Спасатели также напомнили, что купание в необорудованных местах может привести к трагедии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте