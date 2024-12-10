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Происшествия

На Сурском водохранилище погиб пожилой рыбак

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Во вторник, 10 декабря, в Пензенском районе погиб 82-летний рыбак. Мужчина провалился под тонкий лед. О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Тело рыбака нашли в районе Круглого ручья, что находится у Сурского водохранилища, неподалеку от Золотаревки.

Из воды погибшего достали сотрудники пожарно-спасательного центра, прибывшие к месту происшествия на судне на воздушной подушке.

За последние дни в Пензенской области случилось несколько ЧП на водоемах. Так, в Лунинском районе в реке Шукше утонул 72-летний мужчина. Трагедия произошла во время рыбалки. Пенсионер отправился на ловлю 1 декабря, на следующий день его тело и лодку обнаружил в реке односельчанин.

7 декабря из водоема в селе Русская Норка Шемышейского района извлекли тело 68-летнего мужчины. Он также приезжал рыбачить.

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