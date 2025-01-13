В Пензе на Крещение организуют дежурство у купелей

13.01.2025 | 14:19

Во время крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, в Пензе усилят меры безопасности. Ситуация обсуждалась на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 13 января.

«Чтобы не допустить несчастных случаев во время проведения праздника, управлению по делам ГОЧС совместно с районными администрациями нужно провести рейды по водоемам, напомнить жителям о запрете купания в несанкционированных местах, обновить соответствующие информационные таблички», - заявил временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

Он поручил организовать дежурство и в местах, где при участии сотрудников МЧС будут оборудованы купели, и там, где, как предполагается, люди могут окунаться своевольно, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 26 декабря в Пензенской области введен режим повышенной готовности, необходимый для принятия дополнительных мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций в период новогодних и рождественских праздников, а также крещенских купаний.

Жителям региона рекомендуется сократить пребывание на открытом воздухе, избегать обморожения, соблюдать нормы пожарной безопасности.