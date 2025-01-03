Молодая жительница Пензы провалилась под лед на реке

03.01.2025 | 10:52

В пятницу, 3 января, в Пензе на реке в районе улицы Локтионова (микрорайон Междуречье) под лед провалился человек. Сообщение об этом поступило около 9:00.

«Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили телефон возле полыньи. Молодая женщина смогла самостоятельно выбраться и покинуть место происшествия», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Для 28-летней горожанки все завершилось благополучно, однако нередко подобные случаи заканчиваются трагически.

Так, 10 декабря 82-летний житель Заречного отправился с друзьями на рыбалку на Сурское водохранилище. Когда они уже возвращались, пенсионер провалился под тонкий лед. Погибшего рыбака из водоема извлекли водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. По факту его гибели следственные органы назначили проверку.

Спасатели напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать беды:

- нельзя выходить на неокрепший лед, следует выбирать безопасный путь;

- дети всегда должны быть под присмотром;

- в случае провала нужно широко раскинуть руки, вытолкнуть себя из воды и ползти в сторону, откуда пришли.