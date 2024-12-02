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Происшествия

В Лунинском районе утонул 72-летний рыбак

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В Лунинском районе Пензенской области в реке Шукше утонул 72-летний мужчина, сообщили в региональном ГУ МЧС России в понедельник, 2 декабря.

Трагедия произошла во время рыбалки, уточнили в ведомстве.

26 марта в Пензе, отправившись на рыбалку, утонул 82-летний мужчина. Его тело достали из ручья Стремянного.

В этом году за лето в регионе на водоемах обнаружили погибшими 20 человек, среди которых 4 ребенка. Дети утонули в Сердобском, Бековском, Лопатинском и Кузнецком районах.

Все трагедии произошли при купании в необорудованных местах.

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