В Лунинском районе утонул 72-летний рыбак

02.12.2024 | 17:52

В Лунинском районе Пензенской области в реке Шукше утонул 72-летний мужчина, сообщили в региональном ГУ МЧС России в понедельник, 2 декабря.

Трагедия произошла во время рыбалки, уточнили в ведомстве.

26 марта в Пензе, отправившись на рыбалку, утонул 82-летний мужчина. Его тело достали из ручья Стремянного.

В этом году за лето в регионе на водоемах обнаружили погибшими 20 человек, среди которых 4 ребенка. Дети утонули в Сердобском, Бековском, Лопатинском и Кузнецком районах.

Все трагедии произошли при купании в необорудованных местах.