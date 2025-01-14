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Общество

В пензенском аэропорту снят план «Ковер»

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План «Ковер», введенный в пензенском аэропорту во вторник, 14 января, снят. Авиарейсы возобновлены. Об этом сообщил директор аэропорта Юрий Осколков.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать в 6:50.

«Ближайший рейс на прилет в Пензу из Москвы в расписании заявлен на 11:00», - проинформировали в правительстве Пензенской области.

Также временные ограничения действуют в аэропортах Ульяновска, Казани и Саратова. Эта же мера вводилась в аэропортах Калуги и Тамбова, однако затем она была отменена.

Ранним утром 14 января Саратовская область вновь подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме. Уроки в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме.

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