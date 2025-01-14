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Происшествия

Соседний с Пензенской областью регион вновь атаковали БПЛА

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Ранним утром во вторник, 14 января, Саратовская область вновь подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», - написал глава региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Уроки в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, добавил Роман Бусаргин.

14 января в аэропортах Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эта же мера вводилась в аэропортах Калуги и Тамбова, однако затем она была отменена.

В ночь на 8 января над Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. На одном из промышленных предприятий произошло возгорание. В ходе ликвидации последствий атаки погибли двое пожарных.

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