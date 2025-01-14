В Пензе введены ограничения на прием и выпуск самолетов

14.01.2025 | 07:52

Во вторник, 14 января, в аэропортах Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эта же мера вводилась в аэропортах Калуги и Тамбова, однако затем она была отменена.

Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - отметил он.

1 января в аэропортах Пензы, Саранска, Саратова, Калуги, Ульяновска и Казани был объявлен режим «Ковер». Небо закрыли для всех летательных аппаратов. В Пензе были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, отложен рейс до Москвы.

2 января ограничения сняли.