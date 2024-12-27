В Пензе измерили толщину льда на реке Суре

27.12.2024 | 11:04

Выходить на лед вблизи затона старого русла Суры опасно. К тому выводу пришли сотрудники управления по делам ГОЧС, которые осмотрели водоем в четверг, 26 декабря.

«На расстоянии 100 метров от берега замерили толщину льда, она составила 24 сантиметра», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Всем, кто находился около реки, в особенности рыбакам, напомнили правила безопасности и телефоны экстренных служб, вручили памятки о том, как действовать в случае провала под лед.

Ранее не раз подчеркивалось, что ни в коем случае нельзя выходить на тонкий, неокрепший лед водоема, если он рыхлый, а кое-где проступает вода. Прозрачный лед безопасен, молочно-белого цвета - вдвое слабее. Самый опасный - ноздреватый, образовавшийся из смерзшегося снега.

Если под ногами послышался треск, нужно остановиться и лечь, чтобы равномерно распределить массу тела по большой площади. После этого следует двигаться обратно ползком или осторожными скользящими шагами, не отрывая ног.

Если все же случилась беда, то, оказавшись в воде, рекомендуется дышать как можно глубже и медленнее, делать ногами непрерывные движения как при езде на велосипеде. Продвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, или до ближайшего берега, кроша на своем пути хрупкую кромку руками.

Как только лед перестанет ломаться под ударами, нужно положить на него руки, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкаться ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение. Оказавшись на льду, нельзя подниматься на ноги, следует распластаться и ползти. Ближе к берегу лучше перекатываться с боку на бок. А оказавшись на суше, надо быстро добраться до ближайшего теплого помещения.

В начале декабря в Пензенской области случилось несколько трагедий на воде: в Пензенском районе погиб 82-летний рыбак, в Шемышейском - 68-летний, в Лунинском - 72-летний.