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Общество

Пензенцы предложили доработать схему маршрута № 10

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Пензенские пассажиры оценили изменение маршрута № 10 и внесли свои предложения по поводу схемы движения микроавтобусов. Идеями люди поделились на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во «ВКонтакте».

С 16 декабря маршрут перестал быть подвозящим, его продлили до остановки «Ул. Кошевого» в Нахаловке.

Одна из пассажирок попросила поработать и над противоположным направлением, пустив машины на Западную Поляну - «через кладбище по улице Мира, Ленинградской, Попова» и далее как обычно.

Представитель регионального минстроя пояснил ей, что «продление маршрута от остановки «Ул. Карпинского» до ул. Попова не планируется».

Другая пользовательница предложила не ограничиваться улицей Кошевого, а сделать конечную в районе призывного пункта на Нейтральной, однако получила ответ со схожей формулировкой: «Внесение изменений в схему движения маршрута № 10 не планируется».

Ранее в ГКУ уточняли, что по новой схеме микроавтобусы № 10 от остановки «Ул. Кошевого» с интервалом движения в 16 минут должны следовать через Маяк, мост им. В. П. Капашина, центр города, по ул. Суворова до ул. Карпинского (Новозападное кладбище). В центр машины едут по ул. Злобина, из центра - по ул. Урицкого. Последний рейс от остановки «Ул. Кошевого» будет выполняться в 21:15, а от остановки «Ул. Карпинского» - в 21:30.

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