Из-за аварии на Суворова изменены схемы движения транспорта

09.12.2024 | 07:40

В понедельник, 9 декабря, в 6:42 администрация Пензы сообщила, что работы по ликвидации коммунальной аварии на ул. Суворова все еще продолжаются.

Участок улицы от Кулакова до Плеханова по-прежнему перекрыт, схемы движения общественного транспорта изменены.

Троллейбусы № 6 и 7 будут двигаться по следующему маршруту: монумент «Глобус» - улица Бекешская - улица Пушкина - улица Плеханова - улица Суворова, в прямом и обратном направлении.

Троллейбусы № 2 и 105: улица Пионерская - улица Кулакова - улица Пушкина - улица Плеханова - улица Суворова, в прямом и обратном направлении.

Автобусы и маршрутки: улица Суворова - улица Кулакова - улица Пушкина - улица Плеханова - улица Суворова, в прямом и обратном направлении.

Авария случилась вечером в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке рядом с ТЦ «САНиМАРТ». На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров.

Во многих районах Пензы хотели отключить воду, но было решено провести ремонт «на ходу», не прекращая подачу ХВС.

Реализовать план не удалось: в связи с большим количеством воды, поступающей в котлован и препятствующей проведению ремонта, ресурс отключили с 23:00 по ранее названным адресам.

Завершить работы планировали до утра понедельника, 9 декабря, однако сделать это не получилось: половина города все еще без воды.