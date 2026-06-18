В Пензе открывают сезон шахмат под открытым небом

Общество

В Пензе открывают сезон шахмат под открытым небом
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В Пензе стартует новый сезон шахмат на свежем воздухе, рассказал в четверг, 18 июня, глава города Олег Денисов. Открытие состоится в 16:00 19-го числа.

Состязания будут проходить в сквере Белинского до конца августа. Желающие смогут поиграть по вторникам, четвергам и субботам с 16:00 до 19:00.

«Ждем и профессионалов, и новичков. Даже если вы ни разу не держали фигуры - приходите попробовать», - написал Олег Денисов в своем канале в МАХ.

Летом 2025-го в сквере Белинского также устраивали игры в шахматы.

Встречи проходили 3 раза в неделю в июле и августе, они длились по 3 часа и объединили более 500 жителей областного центра.

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