Глава Пензы рассказал, где сейчас ремонтируют дороги

В Пензе продолжаются дорожные работы. О ходе их рассказал глава города Олег Денисов в четверг, 18 июня, в своем канале в МАХ.

Проезжая часть уже обновлена на улицах Львовской, Клары Цеткин (с переходом на Долгорукова), Тиражной, на Литвиновой Поляне и в проезде Литвинова. Общая протяженность участков - 3,9 км.

На отрезке проспекта Строителей от Арбековского путепровода до улицы Глазунова (1,5 км) подрядчик укладывает верхний слой асфальта, закончить должны к началу июля. На улице 8 Марта (от «Глобуса» до Арбековского путепровода, 1,6 км) фрезеруют покрытие, срок - до 10 июля.

В частном секторе фрезерование и грейдирование проводят в Абрикосовом проезде, на улицах Изумрудной, Отрадной, 2-й Офицерской, Васнецова, Виражной, Стрелочной, Переходной, в 1-м и 2-м Придорожных проездах и 2-м Проезжем проезде, а также на участке от Магистральной до дома № 71 на улице Новоселов.

«Также меняем покрытие на внутриквартальных дорогах. В работе - 2 участка от улицы Антонова до строения № 68 и до строения № 1к», - сообщил Олег Денисов.

Всего за сезон в Пензе планируют привести в порядок 60 с лишним объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность - более 39 километров.

Ранее Олег Денисов принес извинения горожанам за пробки в Арбекове, образовавшиеся из-за ремонта полотна после перекладки сетей на улице Лозицкой. Подрядчик не уложился в срок: на фоне дефицита рабочих рук смены начинались позже (в 9 часов утра вместо 7-8) и заканчивались раньше, чем позволяет световой день. Асфальтировку перенесли на ночное время, а Горводоканалу пригрозили жесткими мерами.