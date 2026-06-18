В Пензенской области расширился список мест, опасных для купания

В Пензенской области расширился перечень мест, где не рекомендовано купаться. Последние результаты исследований проб воды и почвы опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 17 июня.
Неделей ранее в списке было 14 позиций. Это пляжи:
- в Пензе на улице Антонова (ГПЗ-24);
- в городе Белинском;
- в поселке Башмаково;
- в селе Березовка (пруд Донгузлей);
- в Сосновоборском районе (Горский пруд);
- в Лопатинском районе (пруд Заречный у села Козловка);
- в Камешкирском районе (Лапшовский пруд в селе Лапшово);
- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд);
- в поселке Тамала (Богдановский пруд);
- в 0,2 км от села Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);
- на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой);
- на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);
- Байкал (Лунинский район, с. Большой Вьяс);
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд).
Теперь в перечень включили еще 2 места:
- пляж Березовая Роща на Пензенском водохранилище (поселок Березовая Роща);
- пляж на улице Павлушкина в Пензе.
Вода и почва в перечисленных местах не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.