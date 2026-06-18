В Пензенской области расширился список мест, опасных для купания

Общество

В Пензенской области расширился список мест, опасных для купания
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В Пензенской области расширился перечень мест, где не рекомендовано купаться. Последние результаты исследований проб воды и почвы опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 17 июня.

Неделей ранее в списке было 14 позиций. Это пляжи:

- в Пензе на улице Антонова (ГПЗ-24);

- в городе Белинском;

- в поселке Башмаково;

- в селе Березовка (пруд Донгузлей);

- в Сосновоборском районе (Горский пруд);

- в Лопатинском районе (пруд Заречный у села Козловка);

- в Камешкирском районе (Лапшовский пруд в селе Лапшово);

- в селе Юлово Городищенского района (Юловский пруд);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в 0,2 км от села Сущевка (ниже водозабора, Колышлейский район);

- на базе отдыха «Вольный» (Бессоновский район, п. Полевой);

- на реке Вяде (Бессоновский район, Светлополянское лесничество);

- Байкал (Лунинский район, с. Большой Вьяс);

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд).

Теперь в перечень включили еще 2 места:

- пляж Березовая Роща на Пензенском водохранилище (поселок Березовая Роща);

- пляж на улице Павлушкина в Пензе.

Вода и почва в перечисленных местах не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

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