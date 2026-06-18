У зареченского автобуса № 101 временно изменится маршрут

Автобусы № 101 (Заречный - Пенза-I) на время изменят схему движения из-за аварийного состояния дороги на улице Огородной (в районе Большого Сурского моста), сообщили в АО «Автотранс».

Маршрут будет пролегать по улицам Чаадаева - Каракозова - Сурской, далее - по привычной схеме.

Улицу Огородную закрыли для движения транспорта с 15 июня. Проезд запрещен в обоих направлениях.

Сейчас ресурсники занимаются ремонтом теплосетей на этом участке.

Предполагается, что движение по Огородной возобновится после 24 июня.