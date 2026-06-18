У зареченского автобуса № 101 временно изменится маршрут

Общество

У зареченского автобуса № 101 временно изменится маршрут
Печать
Max

Автобусы № 101 (Заречный - Пенза-I) на время изменят схему движения из-за аварийного состояния дороги на улице Огородной (в районе Большого Сурского моста), сообщили в АО «Автотранс».

Маршрут будет пролегать по улицам Чаадаева - Каракозова - Сурской, далее - по привычной схеме.

Улицу Огородную закрыли для движения транспорта с 15 июня. Проезд запрещен в обоих направлениях.

Сейчас ресурсники занимаются ремонтом теплосетей на этом участке.

Предполагается, что движение по Огородной возобновится после 24 июня.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автобус пассажир перекрытие
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!