18 июня в Пензенской области станет немного теплее

Общество

18 июня в Пензенской области станет немного теплее
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В четверг, 18 июня, в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +8...+13 градусов. В отдельных районах ожидается непродолжительный дождь, гроза, возможен град.

Днем прогнозируется +19...+24, в ночь на пятницу - в пределах +9...+14 градусов, снова местами кратковременный дождь и вероятность грозы и града.

В народном календаре 18 июня - Дорофеев день. На Руси подмечали: северо-западный ветер в это время сулит сырое лето, восточный - болезни, северный - ясную погоду, южный - плодородный год.

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