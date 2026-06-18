В Пензенской области клещи атаковали 164 человека за неделю

В Пензенской области за неделю с 11 по 17 июня к медикам с укусами клещей обратились 164 человека, 54 из них - дети до 14 лет.

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 18 июня.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) к врачам обратились 1 333 человека, к которым присосались опасные членистоногие, в том числе 435 детей.

К 17 июня на зараженность возбудителями ИКБ в лаборатории исследовали 800 клещей, снятых с людей. Результаты 206 проб (25,8%) оказались положительными.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

С января по май диагностировано 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: в Пензе и Пензенском районе - по 3, Бессоновском - 2, в Городищенском и Шемышейском - по 1.