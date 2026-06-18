В домах на Бугровке отключили холодную воду

В Пензе из-за ремонта на сетях в 1-м Среднем проезде и на улице Красноармейской (Бугровка) часть домов оставили без холодного водоснабжения.

Ресурс отключен по следующим адресам:

- 1, 2, 5 и 6-й Средние проезды;

- улица Красноармейская;

- улица Островского;

- улица Огарева;

- 3-й проезд Огарева;

- улица Правды.

Воду вернут после завершения ремонта, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Пензенцам напомнили, что после включения водоснабжения нужно время на заполнение ресурсом распределительной сети, поэтому в первые часы напор может быть снижен.