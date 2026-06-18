Среди пензенских молодоженов лишь 20% признаны здоровыми

Общество

Среди пензенских молодоженов лишь 20% признаны здоровыми
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За 5 месяцев 2026 года в перинатальный центр больницы имени Н. Н. Бурденко для обследования по «Сертификату здоровья молодоженов» обратились 204 пары. Отклонения в репродуктивном здоровье отсутствуют только у 40.

54 молодые семьи готовятся к беременности по индивидуальным программам, 22 ожидают прибавления, 2 пары нуждаются в ЭКО, 57 женщин и 29 мужчин направлены на лечение, сообщили в региональном правительстве.

В 2025 году сертификатом воспользовались 427 пар. Здоровыми были признаны 128 из них, нуждающимися в ЭКО - 21. 192 четы получили направления на лечение, 86 - на обследование.

Сертификаты здоровья выдают с марта 2024 года. Они предоставляют право бесплатно пройти обследование и действуют в течение года после даты регистрации брака.

«Проходить прегравидарную подготовку крайне важно. Она позволяет выявить и скорректировать проблемы, снизить риски осложнений во время беременности и родов и повысить вероятность рождения здорового ребенка», - уточнила завотделением охраны репродуктивного здоровья перинатального центра Наталья Андреева.

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