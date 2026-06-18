19 июня в Пензенской области ожидаются дождь и гроза

В пятницу, 19 июня, в Пензенской области снова ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу будет +9...+14 градусов, в отдельных районах пройдет непродолжительный дождь, гроза и также возможен град.

Днем уличные термометры покажут +20...+25. В ночь на субботу в прогнозе +10...+15 градусов, по-прежнему местами кратковременный дождь. Сохранится вероятность грозы и града.

В народном календаре 19 июня - Ларион Пропольник. Примета гласит: если этот день мокрый, то и осень будет такой же.