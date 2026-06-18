Названы адреса в Пензе, где планируют отключать свет 19 июня

В пятницу, 19 июня, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Шуисте, на острове Пески, в Заре, на улице Рахманинова и в 1-м проезде Рахманинова, а также в СНТ «Энергетик-2» на Барковке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Активная, 47;

- 1-й Активный пр-д, 3-5, 7-21, 23, 25, 27; 2-й Активный пр-д, 3, 6-24, 26, 28, 30; 3-й Активный пр-д, 4, 6-8, 10, 12; 4-й Активный пр-д, 3, 5, 6а, 8, 9, 11, 12;

- ул. Димитрова, 27;

- 2-й пр-д Димитрова, 3-34, 36;

- ул. Долгорукова, 14-26 (четные), 27-37, 39, 41/32, 47, 47а, 49а, 51, 51а;

- ул. Коллективная, 1, 3, 5-29;

- ул. Проезжая, 3, 3Б, 5, 7-28, 30-33, 35-48;

- 2-я Проезжая ул., 1-11, 13-21, 25, 29-33 (нечетные), 38, 44, 46;

- ул. Расковой, 1а, 1в, 1г;

- пр-д Узенький, 5, 6, 7, 8.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные);

- ул. Бурденко/Лебедевская, 21/20;

- ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64;

- ул. Лебедевская/Бурденко, 42/45;

- ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20;

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

С 9:00 до 12:00 приостановят электроснабжение домов № 3а на улице Рахманинова и № 4 в 1-м пр-де Рахманинова, с 9:00 до 16:30 - участков № 1-10, 13-18, 21-30, 32, 33, 35, 36, 37, 39 в СНТ «Энергетик-2».

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30;

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч.: 597, 582;

- ул. Юбилейная, уч.: 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425;

- СНТ «Заря», уч.: 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.