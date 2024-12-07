Изменение маршрута № 4 возмутило часть пензенцев

07.12.2024 | 13:48

Пензенцы прокомментировали продление маршрута № 4 до остановки «Кардиологический центр». Горожан возмутило, что ранее власти отказались пускать эти автобусы до улицы Зеленодольской.

«Я, конечно, очень рад за то, что у нас все-таки улучшается транспортная доступность. Но вот что интересно: когда мы просили продлить маршрут до дальней Веселовки и «Ветерка», их продлить было нельзя. Вы что, у них тогда маршрут слишком длинный получается», - высказался комментатор на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» соцсети «ВКонтакте».

«Согласна! «Четверку» надо продлить до ул. Зеленодольской. Район растет, и 1 маршрутка обслуживает. Люди как селедки в бочке едут. И интервал большой. Проедут 4 маршрутки по 4-му маршруту и только 1 - по маршруту № 34», - поддержала мужчину пензячка.

«Автобус № 93 обещали продлить - не пустили. И, конечно, причины понятны технические. Хоть маршрут № 4 продлите с другой стороны», - попросила другая горожанка.

На обращения пензенцев ответил представитель регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Он объяснил, что пустить автобусы по Зеленодольской сейчас невозможно.

«В целях изучения возможности движения автобусов большого класса по улице Зеленодольской от остановки «Совхоз-техникум» (ул. Совхоз-техникум, 61) до остановки «Ул. Зеленодольская» (ул. Зеленодольская, 60в) комиссией в составе представителей УГИБДД УМВД России по Пензенской области, минцифры, Управления ЖКХ Пензы и представителей предприятия-перевозчика проведено обследование улично-дорожной сети.

Установлено, что движение автобусов большого класса по обследуемому участку автодороги будет осуществляться с нарушением правил дорожного движения, поскольку имеет место выезд на полосу встречного движения, также продольный уклон превышает допустимые значения дороги и отсутствует техническая возможность для разворота автобуса на конечном пункте маршрута», - написал представитель минстроя.

Схема движения маршруток № 4 изменилась с субботы, 7 декабря. Путь следования продлили от ТЦ «Проспект» до остановки «Кардиологический центр» по улице Лядова. Это сделали для удобства пациентов центра.