Можно ли обязать маршрутчиков подсвечивать номер: ответ ГКУ

Заставить перевозчиков подсвечивать номер маршрута, чтобы он был лучше виден пассажирам, нельзя. Такое требование не предусмотрено действующим законодательством.

Об этом и. о. директора ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Денис Светкин сообщил в ответ на редакционный запрос PenzaInform.ru.

«Обяжите водителей маршруток сделать подсветку вокруг номера маршрута на лобовом стекле. У нас есть плохо освещенные остановки, и вечером реально не видно темные цифры. Остается что - или махать всем без разбора, или таращиться со всей силы и кидаться грудью на маршрутку, если та самая? Ну реально, проблема же!» - написал в редакцию один из читателей портала.

Как пояснили в ГКУ, законом регламентируется только то, что указатель следует размещать над лобовым стеклом и (или) в верхней его части. Табличка должна содержать наименования начального и (или) конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок.

Обязанность подсвечивать номер на перевозчика не возлагается.