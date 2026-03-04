Невролог: Шум от блендера и вытяжки опасен для слуха

Уровень шума при работе блендера, кофемолки, мощной вытяжки составляет 80-90 децибел, что превышает безопасные показатели при регулярном воздействии, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По ее словам, многие повседневные и привычные для уха звуки со временем наносят вред слуховому аппарату.

«Речь идет не о грохоте отбойного молотка, а о фоновом шуме, уровень которого постоянно превышает безопасные 70-80 децибел. К таким скрытым агрессорам относится работа кухонной техники», - пояснила врач в беседе с изданием «РИАМО».

Высокую акустическую нагрузку также создают фоновая музыка в магазинах и спортивных клубах, шум городского транспорта и даже долгая поездка в машине с открытыми окнами.

Невролог отметила, что во всех этих случаях человек может не испытывать дискомфорта, однако волосковые клетки внутреннего уха постепенно разрушаются из-за хронической перегрузки. Через несколько лет это способно привести к снижению слуха и появлению субъективного шума в ушах.