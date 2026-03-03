В Пензенской области дети стали меньше болеть ОРВИ и гриппом

В Пензенской области дети стали меньше болеть ОРВИ и гриппом
В Пензенской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом: с 23 февраля по 1 марта выявили 1 816 новых случаев, что на 27,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей (2 506).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 15,8%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчетном периоде показатель был гораздо выше - 49,4%.

По официальным данным, у 40 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 71 в прошлом отчетном периоде).

Непосредственно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 972 случая ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 1 350 (-28%).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в общественных местах.

