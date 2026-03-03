Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 4 марта

4 марта в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток вероятен небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до 0...-5. К ночи на четверг похолодает до -4...-9 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе в регионе из-за пониженного фона атмосферного давления сохранится пасмурная погода; синоптические условия станут благоприятными для образования гололеда.

В старину подмечали: если 4 марта Луна на небе красная, быть сырой, но теплой погоде утром.