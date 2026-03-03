В Заречном заработала новая заправка для общественного транспорта

В Заречном запустили в работу новый топливно-заправочный комплекс для общественного транспорта. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил глава города Алексей Костин.

Автоматизированная АЗС способна обслуживать весь парк местного «Автотранса» - около 60 машин. Комплекс вмещает 40 000 литров, этого запаса должно хватать примерно на месяц работы.

«Старая наша заправка, которой уже почти 50 лет, морально и физически устарела. Пришло время перемен», - написал Алексей Костин на своих страницах в соцсетях.

Он отметил скорость процесса заправки одной машины на новой станции. Теперь он занимает не 20, а 5 минут.

«Каждый водитель перед рейсом получает карточку, привязанную к конкретному автобусу. Прикладывает ее к электронному табло и сразу видит, сколько топлива нужно сегодня именно этой машине. Такая система не только удобна для водителей, но и помогает вести учет расхода топлива более точно», - пояснил глава города.