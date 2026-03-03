Кузнецкие волонтеры готовят 25 000 порций супов в месяц бойцам СВО

Кузнецкие волонтеры готовят 25 000 порций супов в месяц бойцам СВО
В Кузнецке добровольцы-сушисты оказывают поддержку бойцам СВО, обеспечивая их питанием. Они каждый месяц отправляют около 25 000 порций супов разных видов (борщ, рассольник и т. д.).

«Это колоссальная работа, выполняемая сплоченной интернациональной командой, состоящей более чем из 100 человек, объединенных общей целью. Их стремление поддержать защитников нашей Родины заслуживает самой высокой оценки», - прокомментировал глава города Виктор Агафонов.

Администрация Кузнецка не только выделила волонтерам помещение для готовки, но и помогает в доставке гуманитарных грузов.

«Эти люди вдохновляют своим примером многих жителей нашего города. Они доказывают, что каждый из нас способен внести вклад в общее дело победы», - отметил Виктор Агафонов.

Ранее стало известно об отправке из Пензы новой партии гуманитарного груза для бойцов группы «Север».

