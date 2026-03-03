4 марта в Пензенской области пройдет проверка систем оповещения

В среду, 4 марта, с 10:30 до 11:10 в Пензенской области состоится плановая проверка работы систем оповещения, напомнили в правительстве.

В этом промежутке времени включат электросирены и громкоговорители.

Информация о проверке систем также пройдет в эфире телеканалов и радиостанций и через мобильное приложение МЧС России.

Планируется рассылка СМС-сообщений.

«При звуках сирены граждан просят сохранять спокойствие и внимательно прослушать сообщение, где будет содержаться информация о характере проверки и рекомендации по дальнейшим действиям», - пояснили в правительстве.

Подобные мероприятия проводятся два раза в год: весной и осенью.