4 марта в Пензенской области пройдет проверка систем оповещения

Общество

4 марта в Пензенской области пройдет проверка систем оповещения
Печать
Telegram

В среду, 4 марта, с 10:30 до 11:10 в Пензенской области состоится плановая проверка работы систем оповещения, напомнили в правительстве.

В этом промежутке времени включат электросирены и громкоговорители.

Информация о проверке систем также пройдет в эфире телеканалов и радиостанций и через мобильное приложение МЧС России.

Планируется рассылка СМС-сообщений.

«При звуках сирены граждан просят сохранять спокойствие и внимательно прослушать сообщение, где будет содержаться информация о характере проверки и рекомендации по дальнейшим действиям», - пояснили в правительстве.

Подобные мероприятия проводятся два раза в год: весной и осенью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
сирена безопасность оповещение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!