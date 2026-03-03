В феврале пензенские волонтеры помогли найти живыми 19 человек

В феврале в региональное отделение отряда «ЛизаАлерт» поступило 23 заявки на поиск пропавших людей. Это на 5 больше, чем было в январе.

«19 человек были найдены живыми, 1 заявка не подтвердилась. Поиски ненайденных продолжаются», - подвели итоги месяца волонтеры.

В частности, до сих пор ищут 65-летнего жителя села Кера Нижнеломовского района Владимира Васильевича Кулагина. Его местонахождение неизвестно с 31 января.

Рост мужчины - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза зеленые. Во что он был одет в день исчезновения, не установлено.

Также ведутся поиски 54-летнего жителя поселка Ленинского Пензенского района Анатолия Николаевича Васильева, пропавшего 22 декабря.

Его рост - 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые с проседью волосы и зеленые глаза. На сельчанине были серая куртка, синие спортивные штаны, черные болоньевые сапоги и черная шапка.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению добровольцы.