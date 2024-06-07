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Общество

Продление маршрута № 93 до Зеленодольской сочли невозможным

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Пензенцев с Зеленодольской и прилегающих к ней улиц продолжает беспокоить вопрос транспортной доступности их микрорайона.

В рамках реформы предполагалось продлить маршрут № 93 от остановки «Совхоз-техникум» до дома № 60В и заменить микроавтобусы автобусами большого класса, но в ближайшей перспективе этого не случится.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» рассказали, что для подробного изучения ситуации 15 марта 2024 года было проведено обследование улично-дорожной сети.

«Установлено, что движение автобусов большого класса по обследуемому участку будет осуществляться с нарушением Правил дорожного движения, поскольку имеет место выезд на полосу встречного движения. Также продольный уклон превышает допустимые значения и отсутствует техническая возможность для разворота автобуса на конечном пункте маршрута», - говорится в документе, подписанном директором ГКУ Ларисой Панковой и присланном в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» 6 июня.

В итоге пришли к заключению, что организация движения автобусов большого класса по улице Зеленодольской в настоящее время не представляется возможной.

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