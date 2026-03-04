В Кузнецке собрались реформировать систему контроля за освещением

В Кузнецке систему управления уличным освещением ждет реформирование. Об этом вечером во вторник, 3 марта, сообщил глава города Виктор Агафонов.

«В связи с большим объемом работ по уличному освещению и многочисленными жалобами граждан принято решение реформировать систему управления по контролю за содержанием уличного освещения», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Отвечать за содержание освещения будет МБУ «Зеленый город». Ранее этим занималось городское управление ЖКХ.

По словам Агафонова, главная цель реформы - уменьшить число жалоб кузнечан на негорящие фонари и улучшить ситуацию с освещением улиц.

В феврале жители города жаловались на темноту на улицах Ленина, Гагарина, Сборной, Аэродромной, Новой, Начальной, Хвалынской, Фабричной, Рабочей и многих других. Администрация пообещала восстановить работу фонарей в начале марта.

