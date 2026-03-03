Опубликовано расписание приема бойцов СВО и членов их семей на март

Опубликовано расписание приема бойцов СВО и членов их семей на март
В администрации Пензы продолжают еженедельно по четвергам проводить личные приемы участников спецоперации и членов их семей.

Первый в марте запланирован на 5-е число. До конца месяца организуют еще три приема: 12, 19 и 26 марта. Начало в 15:00. Посетителей ждут на площади Маршала Жукова, 4, в кабинете 129.

Необходима предварительная запись. Она ведется по телефону 70-03-73 по будням с 9:00 до 17:00.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личных приемов бойцов и членов их семей.

С посетителями общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.

