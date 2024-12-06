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Общество

В Пензе изменится схема движения маршруток № 4

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С субботы, 7 декабря, в Пензе изменится схема движения маршруток № 4. Об этом горожан предупредило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Путь следования автобусов будет продлен от ТЦ «Проспект» до остановки «Кардиологический центр» по улице Лядова», - поясняется в сообщении.

В Пензе изменится схема движения маршруток № 4

Схема меняется для удобства пациентов и посетителей кардиологического центра.

Маршрут № 4 соединяет Дальнее Арбеково с микрорайоном Тепличный через центр города и пользуется большой популярностью среди пассажиров.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии находится на улице Стасова, 6. Благодаря инновационным методикам работы его пациентами становятся не только пензенцы, но и жители других регионов России.

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Источник — фото № 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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