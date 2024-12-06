06.12.2024 | 13:39

С субботы, 7 декабря, в Пензе изменится схема движения маршруток № 4. Об этом горожан предупредило ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Путь следования автобусов будет продлен от ТЦ «Проспект» до остановки «Кардиологический центр» по улице Лядова», - поясняется в сообщении.

Схема меняется для удобства пациентов и посетителей кардиологического центра.

Маршрут № 4 соединяет Дальнее Арбеково с микрорайоном Тепличный через центр города и пользуется большой популярностью среди пассажиров.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии находится на улице Стасова, 6. Благодаря инновационным методикам работы его пациентами становятся не только пензенцы, но и жители других регионов России.