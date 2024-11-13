В Пензе определились со сроком внедрения транспортной карты

13.11.2024 | 18:43

В Пензе к концу 2024-го планируют завершить подготовку к внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСУОП).

Об этом в чате телеграм-канала PenzaInform сообщил представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«Осуществляется разработка Правил получения и использования транспортных карт, а также макета транспортной карты», - написал он.

Ранее в Пензе определились с оператором АСУОП, а также назвали маршруты, на которых можно будет расплатиться транспортной картой.

Новая система будет действовать в троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105, автобусах № 54, 66, 70, 82с, 130, 149, 165, а также в маршрутках № 2а, 6, 10, 75, 80, 26, 40.