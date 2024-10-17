В Пензе собираются капитально отремонтировать укрытие на Кирова

17.10.2024 | 12:20

В Пензе капитально отремонтируют защитное сооружение на улице Кирова, 10. Сейчас ищут подрядчика, готового заняться работами.

Электронный аукцион, информация о котором размещена на сайте госзакупок, стартовал 14 октября. Начальная цена контракта - 2 млн 29 тыс. рублей.

Планируется, что ремонт сооружения завершат до 30 ноября этого года.

В Пензе, а также в других городах региона для укрытия в случае воздушной тревоги приспособлены подвальные помещения. Карту таких мест опубликовали в июне 2024-го.

В сентябре в областном центре также установили модульные укрытия. Они находятся на Юбилейной площади, у «Ростка» на набережной, около Фонтанной площади на Московской, в парке Белинского (рядом со входом со стороны улицы Карла Маркса) и на остановке «Центральный рынок» (напротив ЦУМа).