Синоптики подготовили прогноз погоды в регионе на 22 сентября

22 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +7...+12 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +20...+25. К ночи на среду прогнозируется снова +7...+12, дождь также не предвидится.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе погоду в Пензенской области будет определять поле повышенного давления.

Жителей региона ждет теплая и сухая погода: температурный режим останется выше климатической нормы.