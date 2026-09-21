Пензенцев ждет несколько сухих и теплых дней

На начавшейся рабочей неделе погоду в Пензенской области будет определять поле повышенного давления. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 21 сентября.

«Сохранится теплая и сухая погода. Лишь в конце периода в отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможно с грозами», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, температурный режим будет выше климатической нормы.

Так, в дневное время уличные термометры станут показывать до +26...+27 градусов, по ночам ртутные столбики могут опускаться максимум до +7.

Ветер в основном будет дуть с юго-востока с разной скоростью.