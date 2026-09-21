Пензенцев ждет несколько сухих и теплых дней

Общество

Пензенцев ждет несколько сухих и теплых дней
Печать
Max

На начавшейся рабочей неделе погоду в Пензенской области будет определять поле повышенного давления. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 21 сентября.

«Сохранится теплая и сухая погода. Лишь в конце периода в отдельных районах пройдут небольшие дожди, возможно с грозами», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, температурный режим будет выше климатической нормы.

Так, в дневное время уличные термометры станут показывать до +26...+27 градусов, по ночам ртутные столбики могут опускаться максимум до +7.

Ветер в основном будет дуть с юго-востока с разной скоростью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!