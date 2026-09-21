Стало известно, где в Пензе отключат свет 22 сентября

На вторник, 22 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, Райки, Стрела, отдельные дома на улице Лодочной и в Лодочном проезде, на улице Терновского.

С 8:30 до 10:00 без света останутся дома № 78/62 и 84 на ул. Володарского.

С 8:30 до 16:00 приостановится снабжение домов № 3а, 3Б, 5-19 на Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Мельничная, 25, 27, 29;

- ул. Пролетарская, 30, 76;

- ул. Толстого, 5.

С 9:00 до 16:30 от сетей отключат дом № 172 на ул. Терновского.

С 10:00 до 12:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 13:30 до 15:30:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82;

- ул. Кирова, 18Б.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.