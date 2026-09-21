Жители ряда домов в Арбекове остались без воды

В понедельник, 21 сентября, в ряде домов в Арбекове отключили холодную воду. Горводоканал сообщил об этом в своем канале в Мах в 11:25.

Причина - проведение работ на участке сетей в районе дома № 148 на проспекте Строителей.

В зону отключения попали:

- проспект Строителей, 138, 140 (школа № 68), 142, 144, 146, 148;

- улица Ладожская, 99, 101 (детский сад), 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 (школа № 73), 127 (детский сад), 129а.

«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - уточнили в Горводоканале без конкретизации сроков.