Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

Общество

Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП
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Дни голосования в Пензенской области прошли в штатном режиме. В период с 18 по 20 сентября 2026 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

Поступавшие сообщения о вероятных нарушениях закона регистрировались и проходили оперативную проверку. По каждому приняты процессуальные решения.

Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

Порядок на 939 избирательных участках в круглосуточном режиме поддерживали около 3 700 сотрудников полиции, уточнили в региональном УМВД.

Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

На участках дежурили более 800 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии. В постоянной готовности находились группы быстрого реагирования из числа сотрудников ОМОН «Страж» и СОБР «Агат», добавили в пресс-службе.

Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

Пожарную безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС. Подразделения работали в усиленном режиме.

Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

Перед выборами инспекторы проверили пути эвакуации, сигнализации и средства пожаротушения, провели инструктажи с членами комиссий, сообщили в ведомстве.

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