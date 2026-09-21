Дни голосования в Пензенской области прошли без ЧП

Дни голосования в Пензенской области прошли в штатном режиме. В период с 18 по 20 сентября 2026 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Поступавшие сообщения о вероятных нарушениях закона регистрировались и проходили оперативную проверку. По каждому приняты процессуальные решения.

Порядок на 939 избирательных участках в круглосуточном режиме поддерживали около 3 700 сотрудников полиции, уточнили в региональном УМВД.

На участках дежурили более 800 сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии. В постоянной готовности находились группы быстрого реагирования из числа сотрудников ОМОН «Страж» и СОБР «Агат», добавили в пресс-службе.

Пожарную безопасность обеспечивали сотрудники ГУ МЧС. Подразделения работали в усиленном режиме.

Перед выборами инспекторы проверили пути эвакуации, сигнализации и средства пожаротушения, провели инструктажи с членами комиссий, сообщили в ведомстве.