Здание детского сада в Большом Вьясе не подлежит ремонту

16.10.2024 | 10:00

Ремонтировать детский сад в селе Большой Вьяс (обособленное подразделение МАДОУ детский сад № 5 р. п. Лунино) не представляется целесообразным. Об этом сообщили в администрации Лунинского района, отвечая на запрос редакции PenzaInform.ru.

Срубовое с пристроенной каркасно-­щитовой верандой и крыльцами здание было введено в эксплуатацию в 1965 году. Оно приспособленное, то есть построено изначально не для дошкольного учреждения.

На сегодняшний день количество воспитанников детсада - 9 человек, из них 4 в следующем сентябре идут в школу. В очереди детей нет.

Ранее Роспотребнадзор после плановой проверки учреждения вынес представление, требовалась реконструкция здания. Затем было выполнено экспертное исследование его технического состояния и пригодности для дальнейшей эксплуатации.

«Исследования проводилось ООО «Лаборатория судебной экспертизы», о чем составлен акт от 16.09.2024 № 361/16. На основании результатов обследования определена категория технического состояния конструкций детского сада. Физический износ основных несущих и ограждающих конструктивных элементов составляет свыше 60%, что не соответствует требованиям ст. 7 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Несущие и ограждающие элементы здания: фундамент, стены, перекрытия, полы, крыша - в значительной степени исчерпали свою несущую способность и пришли в состояние, когда дальнейшая их эксплуатация стала невозможной. Вследствие физического износа под влиянием внешних факторов деформируются стены, образуются новые прогрессирующие трещины, что ведет к изменению расчетной устойчивости здания», - сообщается в ответе на запрос, подписанном временно исполняющей полномочия главы района Ларисой Куприенко.

Перечисленное создает реальную угрозу потери устойчивости и обрушения здания. Его отнесли к категории аварийных, где ремонт нецелесообразен.

7 октября в редакцию PenzaInform.ru написала жительница Большого Вьяса, которая опасалась, что детям придется мерзнуть в строении с протекающей крышей.

«Нам очень нужна помощь. Точнее, нашему детскому саду в селе Большой Вьяс. Требуется ремонт крыши, кочегарки и, как ни странно это звучит, уголь для отопления садика. Районная администрация отказывается нам ремонтировать сад, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете... Для наших детей не хотят создавать условия для посещения сада», - поделилась женщина. Она прислала фотографии и видеозаписи, сделанные родителями и подтверждающие ее слова.

По приказу отдела образования администрации Лунинского района от 11.10.2024 деятельность филиала детского сада в Большом Вьясе временно приостановили. 12 октября был проведен сход граждан, на котором присутствовали представители сельской администрации, отдела образования администрации района и прокуратуры. Обсуждались вопросы перевода детей в другое дошкольное учреждение.

«В связи с тем, что здание обособленного подразделения МАДОУ детский сад № 5 р. п. Лунино в с. Большой Вьяс признано аварийным, его деятельность временно приостановлена с 14 октября 2024 г. Дети переведены в обособленное подразделение этого же детского сада, расположенное в соседнем селе Лесной Вьяс. Расстояние между селами - 5 км, организован подвоз детей на специально оборудованном транспорте», - сообщил представитель администрации Лунинского района в телеграм-канале PenzaInform, отвечая на претензии сельчан.

В документе, подписанном Ларисой Куприенко, уточняется, что детей в дороге сопровождают воспитатели.

Прокуратура Лунинского района проводит проверку информации о ненадлежащем техническом состоянии филиала МАДОУ детский сад № 5 р. п. Лунино в с. Большой Вьяс. «Будет дана оценка полноте и своевременности мер по подготовке детского дошкольного учреждения к приему воспитанников и к отопительному сезону, а также законности действий органов местного самоуправления по приостановлению его деятельности», - прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.