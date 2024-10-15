Деятельность детского сада в Большом Вьясе приостановлена

15.10.2024 | 10:13

Прокуратура Лунинского района проводит проверку информации о ненадлежащем техническом состоянии филиала МАДОУ детский сад № 5 р. п. Лунино в с. Большой Вьяс. Здание было построено в 1965 году.

7 октября в редакцию PenzaInform.ru написала местная жительница, которая опасалась, что детям (сад посещают 9 человек) придется мерзнуть в строении с протекающей крышей.

«Нам очень нужна помощь. Точнее, нашему детскому саду в селе Большой Вьяс. Требуется ремонт крыши, кочегарки и, как ни странно это звучит, уголь для отопления садика. Районная администрация отказывается нам ремонтировать сад, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете... Для наших детей не хотят создавать условия для посещения сада», - поделилась женщина. Она прислала фотографии и видеозаписи, сделанные родителями и подтверждающие ее слова.

По приказу отдела образования администрации Лунинского района от 11.10.2024 деятельность филиала детского сада в Большом Вьясе временно приостановили.

12 октября был проведен сход граждан, на котором присутствовали представители сельской администрации, отдела образования администрации района и прокуратуры. Обсуждались вопросы перевода детей в другое дошкольное учреждение.

«В связи с тем, что здание обособленного подразделения МАДОУ детский сад № 5 р. п. Лунино в с. Большой Вьяс признано аварийным, его деятельность временно приостановлена с 14 октября 2024 г. Дети переведены в обособленное подразделение этого же детского сада, расположенное в соседнем селе Лесной Вьяс. Расстояние между селами - 5 км, организован подвоз детей на специально оборудованном транспорте», - сообщил представитель администрации Лунинского района в телеграм-канале PenzaInform, отвечая на претензии сельчан.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте и своевременности мер по подготовке детского дошкольного учреждения к приему воспитанников и к отопительному сезону, а также законности действий органов местного самоуправления по приостановлению его деятельности», - прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.