Стало известно, где в Пензе отключат свет 29 сентября

На вторник, 29 сентября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Согласие, Райки, Шуист, отдельные дома на улицах Ладожской, Тамбовской, Кошевого.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Марата, 184, 189;

- ул. Поимская, 17, 18, 20, 20а;

- 1-й Поимский пр-д, 1, 3-9, 13-24, 26, 32; 2-й Поимский пр-д, 1-8, 10, 12/19, 16, 18, 20, 22;

- СНТ «Заря», уч.: 2/66-2/69, 2/74, 2/93, 2/140, 2/146-2/148, 2/149, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/167, 2/169-2/175, 2/178, 2/179, 2/181, 2/182, 2/186, 2/187, 2/195 .

С 8:30 до 16:00:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 8:30 до 16:30 приостановится снабжение домов № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59 на Ладожской.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76, 76а, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 9:00 до 16:30:

- ул. Тамбовская, 1, 1Б, 11;

- ул. Кошевого, 85-93 (нечетные), 94-107, 109-113, 117-145 (нечетные).

С 13:30 до 15:30:

- ул. Активная, 47;

- 1-й Активный пр-д, 3-5, 7-21, 23, 25, 27; 2-й Активный пр-д, 3, 6-24, 26, 28, 30; 3-й Активный пр-д, 4, 6-8, 10, 12; 4-й Активный пр-д, 3, 5, 6а, 8, 9, 11, 12;

- ул. Димитрова, 27;

- 2-й пр-д Димитрова, 3-34, 36;

- ул. Долгорукова, 14-26 (четные), 27-37, 39, 41/32, 47, 47а, 49а, 51, 51а;

- ул. Коллективная, 1, 3, 5-29;

- ул. Проезжая, 3, 3Б, 5, 7-28, 30-33, 35-48; 2-я Проезжая, 1-11, 13-21, 25, 29-33 (нечетные), 38, 44, 46;

- ул. Расковой, 1а, 1в, 1г;

- пр-д Узенький, 5, 6, 7, 8.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.