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Из жизни

Родители из Большого Вьяса сообщают о неготовности детсада к холодам

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Родители маленьких жителей села Большой Вьяс в Лунинском районе взывают о помощи. Они боятся, что их детям придется мерзнуть в здании с протекающей крышей.

«Нам очень нужна помощь. Точнее, нашему детскому саду в селе Большой Вьяс. Требуется ремонт крыши, кочегарки и, как ни странно это звучит, уголь для отопления садика. Районная администрация отказывается нам ремонтировать сад, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете. Скоро [в Пензе] подключат отопление, сады, школы и т. д. Но для наших детей не хотят создавать условия для посещения сада. Не у всех есть бабушки, родителям нужно работать», - написала местная жительница в редакцию PenzaInform.ru.

Речь идет о филиале МАДОУ детский сад № 5 р. п. Лунино в с. Большой Вьяс.

В сентябре родители относили в администрацию Лунинского района обращение на имя главы Алексея Атясова, в котором сообщали, что «кочегарка не подготовлена к отоплению и нет для отопления угля». 7 октября одна из обеспокоенных мам в надежде быть услышанной решилась привлечь внимание к проблеме через СМИ.

Женщина прислала фотографии и видеозаписи, сделанные родителями. Почти все они были сняты в октябре, кроме той, где запечатлена протечка кровли (снято весной).

По словам жительницы Большого Вьяса, в детском саду действует одна общая группа. «Детей уже мало остается, из-за таких условий и переезжают в города. Точнее, отсутствия условий», - констатировала женщина.

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