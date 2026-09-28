В детской поликлинике № 7 проведут капремонт рентген-кабинета

В детской поликлинике № 7 на улице Пушанина, 20а, в Пензе капитально отремонтируют помещения, где проводится рентген.

Открытый конкурс по поиску подрядчика, который выполнил бы работы максимум за 2 401 563 рубля, проходил на портале госзакупок, сейчас подводятся его итоги.

Кабинеты должны быть готовы до 10 ноября 2026 года.

Детская поликлиника на Пушанина обслуживает большой микрорайон - Терновку. В 2012 году медицинское учреждение закрывалось на капитальный ремонт (с мая по октябрь).

Тогда на работы потратили более 9 млн рублей.