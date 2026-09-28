В детской поликлинике № 7 проведут капремонт рентген-кабинета

Общество

В детской поликлинике № 7 проведут капремонт рентген-кабинета
Печать
Max

В детской поликлинике № 7 на улице Пушанина, 20а, в Пензе капитально отремонтируют помещения, где проводится рентген.

Открытый конкурс по поиску подрядчика, который выполнил бы работы максимум за 2 401 563 рубля, проходил на портале госзакупок, сейчас подводятся его итоги.

Кабинеты должны быть готовы до 10 ноября 2026 года.

В детской поликлинике № 7 проведут капремонт рентген-кабинета

Детская поликлиника на Пушанина обслуживает большой микрорайон - Терновку. В 2012 году медицинское учреждение закрывалось на капитальный ремонт (с мая по октябрь).

Тогда на работы потратили более 9 млн рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поликлиника ремонт госзакупки
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!