Ремонт ограждения Гагаринского путепровода снова отложили

15.10.2024 | 10:35

В Пензе вновь перенесли сроки восстановления ограждения на Гагаринском путепроводе. Ранее предполагалось, что секции появятся до начала ноября.

«Когда же сделают ограждение на Гагаринском мосту? Часть моста без ограждения с весны. Или надо дождаться беды какой-нибудь? Зима не за горами», - написала на странице губернатора во «ВКонтакте» пензячка Любовь А.

«Да, только сегодня ехала по Гагаринскому мосту. Ограждения упали 5 апреля. И за полгода никому ничего не нужно. Очень печально», - пожаловалась участница чата телеграм-канала PenzaInform.

Согласно ответу представителя управления ЖКХ города, в ближайшее время работы на мосту не будут проводить.

«Ограждение на Гагаринском путепроводе планируется восстановить до 10 декабря», - сообщил он.

После того как несколько пролетов забора упали на дорожку для пешеходов, доступ к опасному месту закрыли. Проход по путепроводу разрешен только по противоположной стороне, что не всем удобно. Горожанам пообещали провести ремонт «в летний период», но этого не случилось.

В августе сообщалось, что на восстановление пролетов нужно выделить деньги из резервного фонда муниципального бюджета. Потребовалось 2,1 млн рублей.