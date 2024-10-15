Сетевое издание|18+|Вторник|15 окт 2024|11:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Ремонт ограждения Гагаринского путепровода снова отложили

Печать
Telegram

В Пензе вновь перенесли сроки восстановления ограждения на Гагаринском путепроводе. Ранее предполагалось, что секции появятся до начала ноября.

«Когда же сделают ограждение на Гагаринском мосту? Часть моста без ограждения с весны. Или надо дождаться беды какой-нибудь? Зима не за горами», - написала на странице губернатора во «ВКонтакте» пензячка Любовь А.

«Да, только сегодня ехала по Гагаринскому мосту. Ограждения упали 5 апреля. И за полгода никому ничего не нужно. Очень печально», - пожаловалась участница чата телеграм-канала PenzaInform.

Согласно ответу представителя управления ЖКХ города, в ближайшее время работы на мосту не будут проводить.

«Ограждение на Гагаринском путепроводе планируется восстановить до 10 декабря», - сообщил он.

После того как несколько пролетов забора упали на дорожку для пешеходов, доступ к опасному месту закрыли. Проход по путепроводу разрешен только по противоположной стороне, что не всем удобно. Горожанам пообещали провести ремонт «в летний период», но этого не случилось.

В августе сообщалось, что на восстановление пролетов нужно выделить деньги из резервного фонда муниципального бюджета. Потребовалось 2,1 млн рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте