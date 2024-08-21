Сетевое издание|18+|Среда|21 авг 2024|21:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На ремонт ограждения на ул. Гагарина требуются деньги из резервного фонда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ограждение путепровода на улице Гагарина в Пензе хотят восстановить на деньги из резервного фонда муниципалитета. Всего на работы предлагается выделить 2 млн 128 тыс. рублей.

Об этом на заседании комиссии гордумы в среду, 21 августа, сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Несколько пролетов ограждения путепровода обрушились 5 апреля. С тех пор на этом участке сооружения зияет дыра. Доступ к опасному месту закрыли, проход по путепроводу разрешен только по противоположной стороне, что не всем удобно.

Пензенцы несколько раз обращались к властям с вопросом, когда ограждение восстановят. В мае в управлении ЖКХ города утверждали, что текущий ремонт пешеходной части планируется выполнить «в летний период». Однако этого не случилось.

В конце июля вопрос о восстановлении ограждения прозвучал вновь. В управлении ЖКХ ответили, что работы планируют завершить до начала ноября.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте