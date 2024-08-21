На ремонт ограждения на ул. Гагарина требуются деньги из резервного фонда

21.08.2024 | 20:42

Ограждение путепровода на улице Гагарина в Пензе хотят восстановить на деньги из резервного фонда муниципалитета. Всего на работы предлагается выделить 2 млн 128 тыс. рублей.

Об этом на заседании комиссии гордумы в среду, 21 августа, сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Несколько пролетов ограждения путепровода обрушились 5 апреля. С тех пор на этом участке сооружения зияет дыра. Доступ к опасному месту закрыли, проход по путепроводу разрешен только по противоположной стороне, что не всем удобно.

Пензенцы несколько раз обращались к властям с вопросом, когда ограждение восстановят. В мае в управлении ЖКХ города утверждали, что текущий ремонт пешеходной части планируется выполнить «в летний период». Однако этого не случилось.

В конце июля вопрос о восстановлении ограждения прозвучал вновь. В управлении ЖКХ ответили, что работы планируют завершить до начала ноября.