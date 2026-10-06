Опубликован график отключения света в Пензе 7 октября

На среду, 7 октября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Райки, Шуист, район Большого Сурского моста, Сосновка, отдельные дома на проспекте Строителей, улицах Ладожской и Коммунистической.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в;

- ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36;

- пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а;

- ул. Жуковского, 47;

- ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные);

- пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-31, 33, 34, 35;

- ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48;

- ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные);

- ул. Проломная, 1, 4в;

- ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113;

- ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные);

- ул. Солдатская, 37, 39, 41.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11;

- ул. Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22;

- 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995;

- Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а;

- 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Восточная, 2, 4, 6;

- ул. Железнодорожная, 4, 8, 10;

- ул. Каракозова 3, 5, 9, 11, 23-31 (нечетные);

- ул. Кузнецкая, 24, 26, 28, 30;

- Кузнечный Порядок, 28;

- ул. Огородная, 1, 3, 9, 11, 13, 19, 21, 23;

- ул. Старо-Черкасская, 15, 17, 18, 20-25, 29, 30, 37, 39-45, 48;

- ул. Сурская, 1, 3, 5, 6-10, 12, 14, 16, 19, 21, 25;

- ул. Чехова, 49, 55, 57, 59, 60, 60в, 61, 75, 75а, 76а, 76Б, 77, 78, 79, 80, 82, 86.

С 8:30 до 16:30:

- пр-т Строителей, 70;

- ул. Ладожская, 55, 63, 67.

с 9:00 до 12:00 приостановится снабжение домов № 36, 36а, 40, 40а, 42 на Коммунистической.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у 11а;

- пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.