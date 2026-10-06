В Пензенской области уменьшилось число новых случаев ОРВИ

В Пензенской области с 28 сентября по 4 октября, по данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировали 1 938 пациентов с ОРВИ. В предыдущем отчете было 2 289, динамика составила -15,3%.

Инфицированных детей оказалось 17,5% (неделей ранее - 15,6%).

Непосредственно в Пензе, по официальным данным, число заболевших ОРВИ понизилось на 19% (с 21 по 27 сентября фиксировали прирост +27,3%).

Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщили в ведомстве.

Для профилактики ОРВИ и гриппа специалисты советуют тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест и транспорта, прикосновения к деньгам, оргтехнике в офисе, перед едой и приготовлением пищи.

Нельзя прикасаться к лицу грязными руками. В местах массового скопления людей желательно носить маску.